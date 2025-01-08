За 2024 год из России депортировали больше 80 тысяч мигрантов-нелегалов

В 2024 году судебные приставы выдворили из России свыше 80 тысяч мигрантов за нарушения миграционных правил. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Федеральной службе судебных приставов России.

По словам собеседника агентства, к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч мигрантов-нелегалов и лиц без гражданства. Только из Москвы и Московской области выслали более 23 тыс. мигрантов-нелегалов. Суды признали их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). В следующие пять лет нарушители не смогут вернуться на территорию России.

Надо отметить, что за весь 2023 год из России депортировали более 44,2 тыс. иностранцев-нелегалов и лиц без гражданства в 60 государств. Годом ранее было выдворено 26,6 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства в 47 стран.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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