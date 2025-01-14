Госдума одобрила продление программы материнского капитала до 2030 года

Депутаты Госдумы на первом пленарном заседании весенней сессии приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.

Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, документ направлен на реализацию послания президента РФ, поэтому был рассмотрен в приоритетном порядке на первом пленарном заседании. По его словам, за время существования программы, инициированной главой государства в 2006 году, было выдано свыше 14 млн сертификатов.

Володин напомнил, что с 1 февраля 2025 года размер маткапитала будет проиндексирован.

«Размер выплаты на первого ребенка, если он был рождён или усыновлён не раньше 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рубля. Такой же будет сумма маткапитала, если второй ребенок родился до 2020 года. За второго или последующих детей, рожденных или усыновлённых начиная с 1 января 2020 года, родители смогут получить 893 835,55 рубля, если до этого не получали сертификат», – рассказал спикер Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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