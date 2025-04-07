В Госдуму внесен проект закона о статусе ветерана боевых действий для священников в зоне СВО

На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей, работающих в зоне специальной военной операции не менее четырех месяцев.

Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым. Поправки вносятся в закон «О ветеранах».

«Проект <…> подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере социальной поддержки ветеранов в части уточнения категорий лиц, относящихся к ветеранам боевых действий и инвалидам боевых действий», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, статус ветерана боевых действий предлагается присваивать священнослужителям централизованных религиозных организаций, которые не менее четырех месяцев совершали богослужения, другие обряды и церемонии с участием военнослужащих, мобилизованных и добровольцев в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области либо в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и приграничных территориях российских регионов, прилегающих к районам проведения спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.

Предоставление статуса ветерана предусмотрено при наличии письменного подтверждения руководящего органа (центра) соответствующей централизованной религиозной организации, указывается в документе.

Кроме того, законопроект предлагает наделить статусом инвалида боевых действий священнослужителей, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в указанные периоды.

В случае принятия закона его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Напомним, 3 апреля депутаты Госдумы окончательно приняли законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим, правоохранителям и бойцам добровольческих формирований, участвовавшим в отражении вооруженного вторжения украинских боевиков на территорию РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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