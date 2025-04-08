«Не слишком существенно при росте цен»: назван реальный размер индексации пенсий в 2026 году

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, на сколько вырастут страховые пенсии в 2026 году и какие меры могут их повысить.

Парламентарий напомнил, что с 1 января 2026 года начнет действовать порядок двойной индексации пенсий. Так, в феврале выплаты пересчитают с учетом инфляции за прошедший год, а в апреле прибавят с учетом того, сколько средств собралось в Социальном фонде РФ.

«Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», – заявил Гаврилов в комментарии ТАСС.

Депутат привел в пример, что если в 2025 году гражданин получает страховую пенсию в размере 23 тысяч рублей и инфляция составит 5%, то с февраля 2026 года сумма пенсии может подняться до 24150 рублей.

«В апреле, при условии, что доходы фонда позволяют добавить еще 2%, размер подрастет примерно до 24633 рублей. В итоге за год фактическое повышение окажется в районе 1633 рублей, что не выглядит слишком существенным при постоянном росте цен», – сказал парламентарий.

По его мнению, основная цель новой схемы заключается в том, чтобы учесть разные факторы в экономике и приблизить пенсионные выплаты к реальным изменениям уровня цен и зарплат. «Если оценивать дальнейший рост [бюджетных] расходов, резких прибавок, скорее всего, ждать не стоит», – предупредил Гаврилов.

Одним из дополнительных вариантов решения проблемы недостаточной индексации пенсий депутат назвал привязку ее части к потребительским расходам конкретно пожилых людей либо в формате оценки их потребительской корзины, либо через анализ реальных трат: на лекарства, коммунальные услуги, базовые продукты. «Механизм можно реализовать через отдельный целевой пенсионный индекс, который бы публиковался отдельно и брался бы за основу для второй, апрельской надбавки», – предложил законодатель.

Также Гаврилов допустил возможность промежуточного перерасчета пенсий в случае стремительного взлета инфляции, что позволило бы оперативнее реагировать на рост цен и не дожидаться следующих плановых индексаций.

Ранее депутат предложил привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров. Индексация пенсий должна рассчитываться не на уровне процентов инфляции, а с учетом реальных трат пожилого человека, полагает Гаврилов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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