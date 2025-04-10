В МВД заявили о резком росте числа подростковых наркопреступлений в России

Число подростковых наркопреступлений в России увеличилось в 1,8 раза за последние три года, а сбыт запрещенных веществ вырос в 2,4 раза. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Статистика весьма печальна: с 2022 года количество наркопреступлений в подростковой среде возросло в 1,8 раза. Основная их часть – сбыт наркотиков – увеличилась в 2,4 раза», – написала Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, преступники заманивают ищущих легких денег подростков в криминальную деятельность с помощью объявлений о высокооплачиваемой работе курьером, которые размещают в мессенджерах, теневых сегментах интернета, а также посредством трафаретов на зданиях.

«На первый взгляд все выглядит безобидно, но когда юный соискатель осознает криминальный характер будущей деятельности, преступники используют еще одну уловку, сообщая ему: «Ты несовершеннолетний – тебе ничего не будет», – отметила Волк.

Также злоумышленники требуют у несовершеннолетних документ с фотографией, объясняя это страховкой от хищения товара, но тем самым они получают инструмент для шантажа подростков и физического давления на них, добавила она. «Известны случаи, когда курьера находили по персональным данным и избивали, вымогая деньги», – уточнила Волк.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Эта законодательная инициатива уже прорабатывается, отметил он. По даны главы СКР, в 2024 году более 3,5 тыс. преступлений, совершенных подростками, было связано с незаконным оборотом наркотиков. Закладчики-подростки участвуют в наркообороте с подачи взрослых, которые организуют и курируют разветвленные каналы наркобизнеса в интернете, в том числе его теневых сегментах, рассказал Бастрыкин.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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