Школьную программу с 1 сентября синхронизируют с ЕГЭ и ОГЭ

С 1 сентября 2025 года учебные программы в российских школах будут синхронизированы с заданиями Единого государственного экзамена и обязательным государственным экзаменом для девятиклассников. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«С 1 сентября этого года образовательные программы будут синхронизированы с государственными экзаменами», – заявил он (цитата по РИА «Новости).

Кроме того, по словам вице-премьера, будет введено ограничение на количество контрольных и проверочных работ – их объем не должен превышать 10% учебного времени, включая Всероссийскую проверочную работу (ВПР).

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала прекратить дискуссии о едином государственном экзамене (ЕГЭ) для школьников, подчеркнув, что этот формат экзамена требует доработки. По ее словам, пора совершенствовать этот экзамен, чтобы он не был «угадайкой».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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