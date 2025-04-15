Мошенники начали рассылать поддельные письма о попытках входа в аккаунт «Госуслуг»

Мошенники стали рассылать россиянам фейковые письма от портала «Госуслуги» о попытках входа в их личный кабинет с других устройств. При этом название аккаунта написано раздельно с ошибкой – Gos uslugi, сообщает РИА «Новости».

Злоумышленники отправляют сообщение якобы от «Госуслуг» на электронную почту. В письме указывается, что если пользователь не заходил в свою учетную запись, то нужно проверить настройки безопасности аккаунта и «срочно связаться» с якобы службой поддержки. Ее поддельный номер телефона приводится в сообщении.

Ранее киберполиция предупреждала, что мошенники начали взламывать личные кабинеты на «Госуслугах», представляясь сотрудниками поликлиник. Злоумышленники звонят потенциальной жертве и предлагают пройти диспансеризацию. Для «записи» на диспансеризацию они просят назвать код из СМС-сообщения, который необходим для доступа в аккаунт на «Госуслугах».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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