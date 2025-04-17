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Четверг, 17 апреля 2025, 09:42 мск

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В мошеннических схемах появилась «мамонтовая оспа»

Мошенники начали использовать для обмана граждан сообщения о неизвестном вирусе, который якобы распространяется в России. Тысячи россиян получили письма об угрозе «мамонтовой оспы».

Новая мошенническая схема получила распространение в марте-апреле 2025 года. По данным «Известий», около 7 тысяч граждан получили письма и сообщения о неизвестном вирусе с предложением пройти тестирование.

Около 30% получателей проживают в Москве и области, еще 13% – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, такие атаки зафиксированы в других регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в Приволжье, Южном федеральном округе и на Урале.

Чаще всего аферисты призывают срочно сдать анализ на наличие патогена, к письму прилагается ссылка для записи. В результате мошенники крадут личные данные, с помощью которых могут, например, получить доступ к другим сервисам, в том числе к банковским приложениям.

«Мамонтовая оспа» – вымышленное заболевание, которое Всемирная организация здравоохранения использовала в учениях по противостоянию новой пандемии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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