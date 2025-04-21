Мавзолей Ленина вновь надолго закроют для посетителей

Доступ в Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве будет ограничен почти на месяц в связи с проведением мероприятий. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба охраны президента России.

«С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», – сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО, передает ТАСС.

Ранее, с 18 февраля по 14 апреля, Мавзолей Ленина был закрыт из-за проведения профилактических работ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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