Дефицит учителей в российских селах достигает 30%, врачей – 50%

Российским сельским школам не хватает трети врачей, а дефицит медиков достигает 50%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает порядка 30% учителей. <...> В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%», – говорится в сообщении.

В ближайшее время ГД обсудит эти проблемы с законодательными собраниями регионов и постарается сформировать предложения для их решения.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что в России не хватает почти 2 миллиона работников для обрабатывающей промышленности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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