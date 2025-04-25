российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 апреля 2025, 13:30 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Дефицит учителей в российских селах достигает 30%, врачей – 50%

Российским сельским школам не хватает трети врачей, а дефицит медиков достигает 50%. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Результаты проверок Счетной палаты показывают, что в школах, особенно сельских, не хватает порядка 30% учителей. <...> В ЦРБ сельских районов дефицит врачей достигает 50%», – говорится в сообщении.

В ближайшее время ГД обсудит эти проблемы с законодательными собраниями регионов и постарается сформировать предложения для их решения.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что в России не хватает почти 2 миллиона работников для обрабатывающей промышленности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,