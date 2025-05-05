Большая часть взяточников попадается на суммах до 10 тысяч рублей

Большинство взяточников в России попадаются при получении сумм менее 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде.

«В 2024 году за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) было осуждено 2305 человек, из них 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток», – передает РИА «Новости».

В колонии на небольшие сроки (до года лишения свободы) отправились 24 человека, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей.

На получении крупных взяток (ст. 290 УК РФ) попались 1633 человека, из них 710 отправились в колонии. Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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