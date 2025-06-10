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МВД: Почти половина детей мигрантов в России не учится

В России находятся 638 174 несовершеннолетних, чьи родители являются иностранцами, почти половина из них не обучатся в образовательных учреждениях. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов в Госдуме.

«То, что большая часть из них не учатся, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», – сказал Зубов (цитата по РИПА «Новости»).

По его словам, в Москве проживают 80 282 несовершеннолетних иностранца, из которых обучаются только 25 тысяч.

Сегодня депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в подразделения МВД данные о детях мигрантов. К таким сведениям будут относиться результаты тестирования на знание русского языка, данные о зачислении в образовательную организацию и отчислении или об обращении в образовательную организацию от родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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