В России выросло число коррупционных преступлений

В первом квартале 2025 года выявлено почти на четверть больше коррупционных преступлений, чем за такой же период прошлого года. Большая часть приходится на взяточничество. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Если в первом квартале 2024 года было выявлено 12 466 преступлений, связанных с коррупцией, то в первом квартале этого года – 15 458 (больше на 24%). Всего за 2024 год было выявлено 38,5 тыс. коррупционных преступлений, а в 2023-м – 36,4 тыс. Рост составил 5,7%, передает РБК.

Больше половины коррупционных преступлений – это взятки: в 2023 году они составили чуть больше половины (55,7%), а в 2024-м – 60,3%. В первом квартале 2025-го на взятки пришлось 60,9% всех зарегистрированных в России преступлений коррупционной направленности.

В Генпрокуратуре указали на то, что доля мелкого взяточничества сократилась. В прошлом дела по этой категории использовались для раздувания показателей в сфере борьбы с коррупцией. Но «последовательные усилия прокуроров, в том числе координационного характера, привели в сторону ощутимого повышения качества документируемых фактов взяточничества (в значительном и выше размерах)».

Коррупционных преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, в первом квартале этого года было зарегистрировано почти вполовину больше, чем в первом квартале 2024-го (этот показатель вырос на 46,5%, с 1102 до 1614 случаев).

Кроме того, больше выявили и коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере либо причинивших крупный и особо крупный ущерб, – на 65,7% (рост с 2254 в первом квартале 2024 года до 3735 в первом квартале этого года).

По данным Генпрокуратуры, за первый квартал этого года к ответственности были привлечены 5478 коррупционеров (в первом квартале 2024 года – 4856). Всего за прошлый год таких было 18 360 человек, а в 2023-м – 17 658.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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