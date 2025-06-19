Большинство желающих уехать из Ирана россиян покинули страну

Россияне, пожелавшие уехать из Ирана, в большинстве своем покинули страну. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Тегеране.

На начало боевых действий в Иране находились более двух тысяч граждан России, среди них были и постоянно проживающие в стране и те, что пребывал там с рабочей поездкой.

«Основная часть – те, кто принял такое решение, – успешно покинули территорию Ирана при нашем содействии», – говорится в сообщении диппредставительства.

Дипломаты и дальше намерены оказывать помощь каждому россиянину, решившему покинуть Иран. Также отмечается, что сведений о пострадавших в Исламской Республике гражданах РФ не поступало.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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