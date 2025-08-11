Калининградским врачам вновь вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве младенца

Московский областной суд приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима соответственно по делу об убийстве новорожденного недоношенного младенца в роддоме. Присяжные единогласно сочли доказанной вину обеих подсудимых.

Напомним, в сентябре 2022 года Мособлсуд уже выносил аналогичный приговор. Также суд запретил осужденным заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет после освобождения. Гособвинение просило для фигуранток по 13 лет лишения свободы. В последнем слове медики заявили, что не совершали убийства и просили суд распустить коллегию присяжных, на которых, по их мнению, оказала давление сторона обвинения.

После первого обвинительного приговора Верховный суд РФ направил дело на повторное рассмотрение, удовлетворив ходатайства адвокатов врачей. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первоначальный приговор, постановив заново рассмотреть дело в Мособлсуде.

В 2020 году резонансное дело впервые рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных. Тогда коллегия присяжных вынесла по делу оправдательный вердикт, но решение было отменено и дело направили на повторное рассмотрение в Мособлсуд.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2018 года женщина родила в калининградском роддоме мальчика с массой тела 700 граммов. Младенцу требовалось введение дорогостоящего препарата. По версии следователей, и.о. главврача Елена Белая и реаниматолог-неонатолог Элина Сушкевич сговорились убить ребенка, чтобы не ухудшать статистику медучреждения. Белая привлекла врача анестезиолога-реаниматолога Сушкевич, приехавшую в составе реанимационной бригады, для оказания помощи ребенку и дальнейшей транспортировки в перинатальный центр, чтобы ввести недоношенному младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат», в результате чего новорожденный скончался.

Сушкевич было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Белую обвинили в организации преступления ( ч. 3 ст. 33 УК РФ). Оба медика вину не признали.

После возбуждения уголовного дела по всей России прошли акции в защиту Сушкевич и Белой. Врачи сочли несправедливыми обвинения в адрес коллег.

