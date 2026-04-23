Госдума готовится принять решение о праве регионов запрещать вейпы

Госдума в мае намерена принять поправку, предоставляющую регионам право вводить запрет продажи вейпов. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов. Планируем выйти на принятие решения в мае», – написал Володин в своем канале в «Максе».

Политик подчеркнул, что от этого зависит здоровье граждан и в первую очередь детей.

«Врачи фиксируют увеличение на 30% числа пациентов с болезнями органов дыхания, вызванными и осложненными потреблением вейпов. Чаще всего страдают подростки и молодые люди до 35 лет. Это не может не вызывать тревогу», – указал Володин.

Он напомнил, что ранее тему запрета продажи вейпов и их негативного влияния на здоровье выносил на обсуждение в своих соцсетях. По его словам, 74% участников опроса выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.

Абсолютное большинство депутатов Госдумы считают так же, подчеркнул Володин, добавив, что об этом «просят родители, педагогическое и медицинское сообщества».

В конце марта стало известно, что Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете вейпов в России. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, ряду ведомств поручено проработать предложение, а дальше нужны регуляторные решения.

Российские власти неоднократно поднимали вопрос запрета вейпов. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею полностью запретить продажу вейпов на территории России. В сентябре в Госдуме анонсировали, что в осеннюю сессию депутаты начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России.

Москва, Наталья Петрова

