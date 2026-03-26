В России могут полностью запретить продажу вейпов

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о полном запрете вейпов в России. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, ряду ведомств поручено проработать предложение, а дальше нужны регуляторные решения.

Ранее о том, что Госкомиссия одобрила инициативу о полном запрете производства, импорта и оборота в России электронных сигарет, вейпов и жидкостей для их наполнения, сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника.

«Коллеги активно дискутировали на эту тему. <…> Но все это направление поддержали», – сказал Мантуров журналистам в кулуарах съезда РСПП (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Профильным ведомствам, в том числе и Минздраву, министерству экономического развития, Минфину, дано поручение проработать соответствующие меры, рассказал первый вице-премьер. «Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции», – добавил он.

Надо отметить, что российские власти неоднократно поднимали вопрос запрета вейпов. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею полностью запретить продажу вейпов на территории России.

В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты поддержат и рассмотрят в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ. По его словам, введение такой меры поддерживают практически все парламентарии. Позже в Госдуме анонсировали, что в осеннюю сессию депутаты начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России.

Пермский край стал первым регионом в России, где запретили розничную продажу вейпов. Мера действует с 1 марта текущего года.

Москва, Наталья Петрова

