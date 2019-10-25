Команду КНР исключили из Всемирных военных игр в Китае за жульничество

Скандал произошел во время Всемирных военных игр, проходящих в китайском городе Ухань. Хозяев чемпионата обвинили в нечестной игре.

Как сообщает CNN, китайские участники заняли первое, второе и четвертое места в женском спортивном ориентировании на средней дистанции и второе – в мужском. Однако другие страны подали жалобу.

Представители шести государств, в том числе и России, заявили, что китайские спортсмены жульничали, в частности, им помогали местные жители, которые разметили ориентиры и подготовили специальные тропы.

Команду КНР было решено отстранить от участия в соревнованиях на длинной дистанции. О дисквалификации сообщила Международная федерация спортивного ориентирования.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 25.10.19

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