В Турции исчез футболист из России

Российский футболист Заур Садаев, который входит в состав турецкого «Анкарагюджю», перестал выходить на связь. Об этом сообщил тренер футбольного клуба Мустафа Каплан.

По его словам, Садаев не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных. Он не посещает тренировки и не отвечает на звонки. У клуба нет информации о его местонахождении в данный момент.

«Прошло уже семь или восемь дней, но его по-прежнему здесь нет. Поскольку мы не можем выйти с ним на связь, решили, что необходимо объясниться перед фанатами», – цитирует Каплана Milliyet.

Садаев подписал контракт с «Анкарагюджю» в феврале текущего года. Ранее он выступал за грозненский «Ахмат», польские «Лех» и «Лехию», а также израильский «Бейтар». В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в пяти матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

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