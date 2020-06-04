Россия заявила о желании принять мини-турнир Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможности перенести оставшуюся часть текущего розыгрыша Лиги чемпионов, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Как пишет немецкое издание Bild, желание провести матчи плей-офф выразили несколько стран.

Из-за сжатых сроков оставшиеся матчи Лиги чемпионов могут состояться в формате мини-турнира. В этом случае все игры, начиная со стадии четвертьфинала, будут проведены одной встречей. Финальная игра турнира должна состояться в Стамбуле, однако из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в Турции УЕФА рассматривает возможность переноса матча в другую страну.

По данным источника немецкого издания, УЕФА считает, что предпочтительным будет выбор той страны, где четыре стадиона для проведения встреч команд будут на удалении не более 100 км друг от друга. Германия уже заявил о готовности провести мини-турнир Лиги чемпионов. Заявку могут подать Франкфурт, Майнц, Хоффенхайм, а также Дармштадт или Висбаден.

Спортивные telegram-каналы сообщают, что желание принять «Финал четырех» также изъявили Россия и Португалия.

Москва, Иван Гридин

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