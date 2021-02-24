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Среда, 24 февраля 2021, 16:53 мск

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Российских легкоатлетов оставили без зимнего чемпионата Европы

Сборная России по легкой атлетике пропустит чемпионат Европы, который пройдет с 5 по 7 марта в польском Торуне. Причина – допинговый скандал. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее», – сообщает пресс-служба ВФЛА.

В федерации призвали атлетов планомерно готовиться к летнему сезону. «Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», – заявили в ВФЛА.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.02.21

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