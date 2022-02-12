В МОК назвали дату решения по допинговому делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до 15 февраля, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

МОК желает максимально быстро получить развязку ситуации с отстранением спортсменки от соревнований. Но настаивает, чтобы все процедуры проходили согласно регламенту.

«Мы хотим, чтобы процесс шел по правилам и завершился как можно быстрее. Необходимо прояснить эту ситуацию – это позволит нам после сосредоточиться на спорте. Решение по этому делу будет вынесено до 15-го числа включительно», – цитирует спортивного чиновника ТАСС.

У МОК и российского олимпийского комитета есть также вопросы к допинговой лаборатории в Стокгольме. В частности, почему результаты сданного 25 декабря теста появились только 8 февраля.

Напомним, церемония награждения после командных соревнований по фигурному катанию отложена из-за положительной пробы на допинг россиянки Камилы Валиевой. 15-летняя фигуристка находится под собой правовой защитой, в рамках которой наказание за допинг значительно смягчаются. Так, Российское антидопинговое агентство отменило временное отстранение спортсменки после обнародования допинг-теста и позволило продолжить участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Это решение МОК и Всемирное антидопинговое агентство обжаловали в спортивный арбитраж.

Пекин, Наталья Рязанова

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