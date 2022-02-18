CAS предложил наказать Валиеву выговором и оставить ей олимпийские медали

Спортивный арбитражный суд (CAS) предложил применить к российской фигуристке Камиле Валиевой выговор, а не отстранение за положительный допинг-тест. Тогда олимпийские награды останутся у спортсменки.

CAS 17 февраля опубликовал полный текст решения по допинговому делу Валиевой. Судьи учли «защищенный» статус 15-летней фигуристки, который позволяет значительно смягчать наказание за допинговые нарушения. И вероятность случайного попадания препарата «Триметазидин» в организм спортсменки.

Арбитраж опросил окружение Валиевой и просмотрел видеозапись, сделанную дедушкой фигуристки, где в кадр попадает упаковка препарата. Выяснилось, что старший родственник принимает триметазидин в связи с заболеванием сердца. Дедушка отвозит Валиеву на тренировки, забирает с них и вместе с ней обедает.

«Попадание запрещенного вещества в организм спортсменки могло произойти во время бытового взаимодействия с ее дедушкой», – сделали вывод в CAS.

WADA заявила, что доводы неубедительные, поскольку доказательств случайного приема препарата нет.

Как сообщал «Новый День», церемонию награждения после командных соревнований по фигурному катанию на ОИ отложили из-за положительного допинг-теста Валиевой. Спортсменку временно отстранили от Олимпиады, но РУСАДА отменило отстранение. МОК и WADA обжаловали в CAS возвращение Валиевой к тренировкам и соревнованиям.

Пекин, Наталья Рязанова

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