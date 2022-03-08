Английская футбольная премьер-лига отказалась от трансляций в России

Английская премьер-лига приостановила договор с «Okko Спорт» на показ матчей футбольного чемпионата на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Премьер-лига и ее клубы сегодня единогласно согласились приостановить соглашение с российским партнером по вещанию Rambler («Okko Спорт»)», – заявила Английская премьер-лига.

Соглашение с «Окко Спорт» должно было продлиться до завершения нынешнего чемпионата, после чего права на трансляции должны были перейти «Матч ТВ».

Лондон, Светлана Антонова

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