Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения спортсменов из России

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против отстранения спортсменов из РФ от международных соревнований. Об этом сообщается на сайте организации.

«Исполнительный комитет WOA решил, что основные принципы олимпизма, изложенные в принципах 4 и 6 Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться, и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться», – говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили про «Декларацию о поддержке Олимпийской хартии», подписанную олимпийцами со всех пяти континентов на Всемирном форуме олимпийцев WAO в 2015 году. В документе атлеты обязались «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое может помешать спортсмену реализации своего права участвовать в Олимпийских играх или других крупных спортивных мероприятиях, которые также олицетворяют олимпийский дух».

При этом в WOA понимают и уважают рекомендацию Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов. «Тем не менее, WOA твердо убеждена, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии», – подчеркнули в ассоциации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»