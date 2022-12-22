Сборную России по хоккею с мячом отстранили от чемпионата мира

Российская сборная по хоккею с мячом отстранена от участия в чемпионате мира 2023 года. Такое решение приняла Международная федерация хоккея с мячом (FIB).

В качестве причины указана «геополитическая ситуация», из-за которой сборные России и Белоруссии не смогут принять участие в чемпионате.

При этом соревнования пройдут в Швеции, хотя изначально планировалось провести их на территории РФ.

Сборная России по хоккею с мячом 12 раз выигрывала золотую медаль чемпионата мира. С 2019 года соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

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