Восемь российских дзюдоистов не допустили к участию в чемпионате из-за поддержки СВО

Восемь спортсменов из России не смогут принять участие в чемпионате мира по дзюдо даже в нейтральном статусе. Им отказали из-за поддержки СВО.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила к участию в чемпионате мира белорусских и российских атлетов после рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме того, в отношении спортсменов не должно было быть выявлено информации, предполагающей поддержку операции на Украине.

«После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации было отказано в участии в чемпионате мира», – говорится в сообщении IJF.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Катаре.

Доха, Зоя Осколкова

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