Восемь российских дзюдоистов не допустили к участию в чемпионате из-за поддержки СВО

Восемь спортсменов из России не смогут принять участие в чемпионате мира по дзюдо даже в нейтральном статусе. Им отказали из-за поддержки СВО.
Международная федерация дзюдо (IJF) допустила к участию в чемпионате мира белорусских и российских атлетов после рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
Кроме того, в отношении спортсменов не должно было быть выявлено информации, предполагающей поддержку операции на Украине.
«После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации было отказано в участии в чемпионате мира», – говорится в сообщении IJF.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 7 по 14 мая в Катаре.
Доха, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube