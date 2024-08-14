К Паралимпиаде в Париже допустили 85 россиян

В Паралимпиаде в Париже примут участие 85 российских спортсменов. Об этом сообщил РИА «Новости» президент Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков.

Ранее ПКР направил в организационный комитет Паралимпийских игр в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября, спортивные заявки на 92 спортсменов.

«Паралимпийский комитет России получил аккредитации практически на всех спортсменов, заявленных на Игры в Париже. Проверка продолжается по семи атлетам. Ожидаем окончательного решения», – сказал Рожков.

Россияне выступят на Паралимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе, без гимна и флага. При этом они не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр, а их медали не включат в общий зачет.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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