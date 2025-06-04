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Среда, 4 июня 2025, 09:20 мск

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В Норвегии заявили о финансовой катастрофе из-за чемпионата по лыжным видам спорта

В Норвегии чемпионат мира по лыжным видам спорта принес колоссальные убытки вместо ожидаемой прибыли. Об этом заявил глава финансового департамента норвежского Тронхейма Кьетил Рейнскоу.

По его словам, прогнозируемая прибыль от проведения турнира должна была составить 20-30 млн норвежских крон (1,7-2,5 млн евро). По окончании соревнований убытки составили 34 млн крон (около 2,9 млн евро).

«За 20 лет я сталкивался со многими кампаниями. Но это трудно описать. Я никогда не сталкивался с такой экономической катастрофой, как эта», – рассказал Рейнскоу изданию VG.

Соревнования проходили в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта и ознаменовались скандалом. Выяснилось, что норвежская сборная по прыжкам с трамплина жульничала. Спортсмены использовали костюмы с армированными нитями, которые придают большую жесткость, что позволяет пролететь дальше. В результате атлетов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали.

Осло, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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