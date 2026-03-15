Российская лыжница Багиян взяла третье золото на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян победила в гонке на 20 км с раздельным стартом и завоевала третью золотую медаль на зимней Паралимпиаде в Италии. До этого спортсменка одержала победы в спринте и гонке на 10 км.
Анастасия Багиян выступает среди паралимпийцев с нарушением зрения в паре с ведущим Сергеем Синякиным.
Ранее сегодня лыжник Иван Голубков стал победителем гонки на 20 км сидя.
В активе российских паралимпийев на соревнованиях в Италии теперь семь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.
Сегодня заключительный день Паралимпиады. Российские спортсмены выступают на Играх под флагом и гимном РФ.
