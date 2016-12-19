НАСА планирует спускать грузы с орбиты на парашюте

Публикации за 19.12.16

НАСА уже в следующем году намеревается проверить возможность использования новой тормозной системы Exo-Brake для возвращения спутников, а также полезных грузов с МКС обратно на Землю. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэрокосмического агентства, ключевой частью системы является высокотехнологичный парашют.

«Exo-Brake в текущем виде использует гибридную систему из механических распорок и гибких шнуров, которые управляются компьютерной системой, искривляющей поверхность этого парашюта примерно так же, как это делали братья Райт, создавая систему управления крыльями в их первом самолете», – рассказал руководитель проекта Маркус Мурбах (Marcus Murbach).

По словам ученых, транспортировка спутника с орбиты в лаборатории на Земле для их починки или «перезаправки» является крайне трудоемкой задачей, которую сегодня часто бывает абсолютно невозможно решить из-за вывода из эксплуатации последнего «Шаттла». В свою очередь, возвращение грузов с МКС на Землю требует использования грузовых или пассажирских космических кораблей, благодаря чему назад возвращается лишь небольшая часть того, что отправляется на орбиту.

НАСА работает над созданием системы посадки, которая бы позволяла возвращать спутники и отправлять грузы с МКС назад на Землю, не жертвуя при этом космическим кораблем или не проводя операцию по «спасению» космического аппарата, подобную тем, которые можно увидеть в кинофантастике, на протяжении уже почти 10 лет. Первый прототип этой системы, получивший имя Exo-Brake, был доставлен на МКС 9 декабря японским грузовым кораблем HTV. В следующем году НАСА попытается вернуть экспериментальный аппарат TechEdSat-5 на Землю, используя Exo-Brake для торможения в верхних слоях атмосферы, что спасет зонд от сгорания в плотных слоях воздуха.

Работу этой системы специалисты НАСА уже проверили в 2012 году, запустив прототип Exo-Brake на воздушном шаре в верхние слои атмосферы, и позже отработали другие компоненты этой посадочной системы при запусках суборбитальных ракет. Если тестирование Exo-Brake на TechEdSat-5 пройдет удачно, НАСА планирует устанавливать подобные «парашюты» на спутники и научные космические аппараты, а также будет использовать их для возвращения важных научных грузов назад на Землю.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.12.16

Роскомнадзор пообещал не трогать Facebook и другие соцсети. И объяснил блокировку LinkedIn. / «Мегафон» открывает 9 чудес Большого Урала для новогодних поездок. / Добро пожаловать в реальный мир: в России хотят удвоить наказание для хакеров. За вирус можно будет сесть на 12 лет «с конфискацией». Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»