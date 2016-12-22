CNN: Россия начала тесты противоспутникового оружия

Публикации за 22.12.16

Россия сравнительно недавно протестировала работу космического объекта, который военные власти США склонны считать космическим противоспутниковым оружием, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Телеканал передает, что США заметили объект и отследили его передвижения. Особо отмечается, что объект не создал никакого космического мусора, что говорит о том, что он, скорее всего, не поразил намеченную цель, полагают источники.

По данным источников CNN, военные США обеспокоены растущим противоспутниковым арсеналом России, так как США серьезно зависят от спутников как военного, так и коммерческого назначения. Военные полагают, что Россия могла развернуть в космосе то, что считают спутниками-камикадзе «Космос 2499», которые предназначены для сближения с американскими спутниками и их отключения или уничтожения.

Кроме того, американские эксперты опасаются, что российское антиспутниковое вооружение специально было использовано в преддверии вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа для демонстрации силы, передает CNN. Стратегическое командование вооруженных сил США отказалось официально комментировать инцидент, отмечает RNS.

«Мы фиксируем космические запуски по всему миру, но обычно не обсуждаем конкретные сведения о космических запусках... Мы по-прежнему обеспокоены ростом космического потенциала по всему миру, особенно в Китае и России, поскольку обе страны разрабатывают меры контркосмического потенциала. Конкретные вопросы по космическим запускам и испытаниям должны быть направлены в «Роскосмос» и правительство России», – посоветовали CNN.

Вашингтон, Москва, Иван Гридин

Вашингтон, Москва. Другие новости 22.12.16

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