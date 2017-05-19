WikiLeaks: ЦРУ взяло под колпак пользователей Windows

Публикации за 19.05.17

Портал WikiLeaks обнародовал очередной пакет конфиденциальных документов ЦРУ в рамках объявленной серии публикаций Vault 7. В них содержится информация о методах и инструментах кибершпионажа, которые используют спецслужбы США.

В частности, речь идет о программе «Афина», которая позволяет произвести удаленную настройку системы на компьютере с операционной системой Microsoft Windows. Она позволяет загрузить узкоспециализированное вредоносное программное обеспечение и передавать с уже зараженного компьютера любые файлы. В размещенных WikiLeaks файлах указывается, что она была разработана специалистами ЦРУ при содействии компании Siege Technologies.

Напомним, в октябре 2015 года разоблачитель, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью ВВС заявил, что смартфоны стали инструментом тотальной слежки спецслужб. Он утверждал, что шпионы слушают и фотографируют всё даже при выключенном гаджете. По его словам, управление правительственной связи Великобритании (GCHQ) способно с легкостью взламывать смартфоны без ведома пользователя.

Бывший шпион заявил, что GCHQ получает доступ к телефону, отправив на него зашифрованное текстовое сообщение. После этого спецслужбы способны прослушивать не только телефонные разговоры, но и всё, что происходит вокруг, а также делать снимки. Кроме того, GCHQ сможет видеть, «кому вы звоните, что написали в текстовом сообщении, какие сайты посещали, список ваших контактов, в каких местах вы находились, к каким сетям беспроводной связи подключался телефон». Правительство Великобритании отказалось от комментариев по данному вопросу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.05.17

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