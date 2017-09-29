Дуров готов закрыть Telegram в России из-за давления властей

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов порвать связь с Россией, так как компания сталкивается с ограничениями со стороны регулирующих органов. Подобные претензии у бизнесмена есть и к иранским властям.

«Нас не беспокоит то, что в отдельных странах на нас оказывается давление из-за защиты нами конфиденциальности пользователей. Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление, – написал Дуров в своем телеграм-канале. – Они могут попытаться заблокировать нас на своей территории, но, как я показал в своем предыдущем посте о Китае, даже это не всегда поможет им».

Дуров отметил, что в России и в Иране нет компаний, которые были бы юридически связаны с Telegram. Ранее мессенджер сотрудничал с фирмой «Телеграф», которая специализировалась на защите от спама, но контракт был расторгнут.

«Если вы будете принимать такие архаичные законы, ограничивающие свободу, все, чего вы добьетесь – это убийства вашей собственной экономики», – пишет Дуров. Он упомянул, что в последние несколько лет ряд международных корпораций, среди них Google, Oracle и Skype, закрыли свои офисы по развитию в России.

Ранее основатель Telegram сообщил, что получил протокол о нарушении «закона Яровой» от Федеральной службы безопасности. В документе говорится о неисполнении компанией Telegram обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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