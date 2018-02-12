Госдуме предложили блокировать пиратские приложения

В Госдуму внесен законопроект, цель которого защита авторских или смежных прав в интернете. Документом предлагается закрепить в законодательстве понятие «программное приложение». Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступает группа депутатов, в числе которых заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Изменения предлагается внести в положения федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В документе, в частности, говорится, что в статьях 15.2 и 15.7 закона регламентируется процесс защиты авторских и (или) смежных прав в интернете на основании судебного решения и в досудебном порядке. Депутаты отмечают, что в процессе реализации положений указанных статей выявлены различные подходы в толковании термина «информационный ресурс», в связи, с чем у правообладателей возникают трудности в реализации своего права по ограничению доступа к программам для электронных вычислительных машин, с помощью которых распространяются объекты авторских или смежных прав без соответствующего разрешения правообладателя.

Чтобы устранить существующую правовую неопределенность, предлагается внести поправки, в соответствии с которыми положения статей дополняется терминами «программное приложение» и «владелец программного приложения». Как пишет «Парламентская газета», под термином «программное приложение» авторы инициативы предлагают понимать программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских и (или) смежных прав распространяются в Сети.

«Принятие законопроекта устранит выявленную правовую неопределенность и позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в интернете объектов авторских и (или) смежных прав, которые распространяются без соответствующего разрешения правообладателя», – отмечают депутаты в пояснительной записке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.18

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