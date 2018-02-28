Начальник штаба ВВС США: Мы будем наносить удары из космоса

Война в космосе – дело нескольких лет. Такое заявление сделал начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн в ходе 34-го ежегодного Симпозиума Военно-воздушной ассоциации и Выставке технологий во Флориде, пишет Space News.

Он также заявил, что США обязаны наращивать превосходство в космическом пространстве. «Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы (ВВС США. – прим. ред.) являемся родом войск, который должен руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна», – заявил Гольдфейн.

Кроме того, как отмечает РИА «Новости», он выразил мнение, что для повышения огневой мощи США следует интегрировать разведку и коммуникационные возможности во всех измерениях: в воздухе, на земле, в море, киберпространстве и космосе. Он также добавил, что американским ВВС требуется обновить командование.

По данным Space News, бюджет ВВС США на космические программы в 2018 году составляет 7,75 млрд долларов, что на 20% больше, чем в прошлом году. В 2019-м планируется увеличить эту статью бюджета до 8,5 млрд долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.02.18

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