Ученые смоделировали при помощи суперкомпьютера взрыв бомбы с пятью килограммами высокообогащенного урана в центре Вашингтона. Видео и описание предполагаемых последствии катастрофы опубликовано на странице Science Magazine.

Согласно легенде, в 11:15 в один из майских понедельников фургончик террористов припарковался на углу 16-й улицы и Кей-Стрит в центре Вашингтона. Смертники привели в действие ядерное взрывное устройство оценочной мощностью в 12 килотонн, что на треть слабее атомной бомбы Little Boy, сброшенной на Хиросиму.

Над столицей США с населением 730 тысяч человек поднялся огненный шар. В результате множество зданий, в том числе символы США (Белый дом, Капитолий, обелиск Вашингтона, Кафедральный собор) были стерты с лица земли ударной волной. Полностью разрушены все здания в радиусе километра от эпицентра. В радиусе пяти километров электромагнитный импульс вывел из строя все электронные приборы – в первую очередь мобильные телефоны. Городская энергосистема также отключилась, остановился транспорт. Центральные улицы полны погибшими и умирающими.

Ученые смоделировали поведение горожан при ядерном взрыве в Вашингтоне (ВИДЕО)

Ветер начинает смещать облако радиоактивной пыли в сторону Мэриленда. Дороги заполнены паникующими и дезориентированными людьми, которые стремятся покинуть город или оказаться в больнице.

Таков Сценарий национального планирования 1 (NPSC1), разработанный в США еще в 50-х годах прошлого века, пишет «Российская газета». На этой модели американские военные и чрезвычайные службы отрабатывают действия при ядерном нападении. В XXI веке NPSC1 перевели в цифровой формат. Написанная для «Судного дня» программа моделирует действия каждого из жителей Вашингтона и возможные кризисные ситуации.

«Каждый синтетический житель – автономная подпрограмма, моделирующая разные режимы поведения: паника, побег или попытки разыскать семью. Понятно, что обработка такого объема информации требуются колоссальные машинные возможности – действия каждого жителя группа компьютеров из 500 микропроцессоров обсчитывает в течение полутора дней. Зато результат – именно то, в чем нуждаются руководители в чрезвычайной обстановке», – пояснил разработчик программы Кристофер Барретт. NPSC1 может предупредить, что перебои с электроснабжением в пункте Х вызовут затор в точке Y. Или подскажет, где развернуть временные вышки сотовой связи, чтобы снизить давку на дорогах.

Схожие программы просчитывают последствия эпидемий, природных и техногенных катастроф.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.04.18

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