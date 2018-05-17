Французский адмирал расписался в Вашингтоне в лидерстве флотов России и Китая

Начальник штаба Военно-морских сил Франции адмирал Кристоф Празак выразил восхищение российскими субмаринами. Восторженные слова военачальника прозвучали во время официального выступления в Вашингтоне в Центре международных и стратегических исследований.

В частности, французский адмирал заявил, что подлодки ВМФ России современны, невероятно быстры и малошумны. Именно поэтому флот Франции и других стран не может говорить о своих лидирующих позициях в мире, подчеркнул Празак. Он также отметил успехи Китая в развитии военного флота. По его данным, за последние четыре года КНР ввел в строй 80 кораблей и строит свой первый авианосец, что сопоставимо со всем надводным флотом Франции, передает РИА «Новости».

Празак заявил, что учитывая сложившуюся в мире ситуацию, связанную прежде всего с Россией и Китаем, Франция и флот других стран НАТО не могут гарантировать себе лидирующие позиции в мире.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.05.18

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