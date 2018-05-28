В американской армии в декабре 2018 году приступят к испытаниям нового экзоскелета для ног. Устройство получило название ONYX. Оно позволяет человеку преодолевать значительные расстояния. Как пишет Breaking Defense, разработкой экзоскелета занимается компания Lockheed Martin. В устройстве имеются несколько миниатюрных сервоприводов, которые позволяют тратить куда меньше усилий при передвижениях.

Появилось видео испытаний боевого экзоскелета

По словам авторов проекта, ONYX в состоянии самостоятельно подстраиваться к движениям человека. Экзоскелет способен определять, по какой поверхности перемещается военнослужащий, с каким грузом. Экзоскелет отключается при необходимости и начинает работать, когда появляется нагрузка.

Масса экзоскелета составляет 6,4 кг. Он может работать восемь часов с аккумулятором массой 2,7 килограмма, 16 часов – с аккумулятором в 5,4 килограмма. Разработчик отмечает, что полевое тестирование начнется в декабре нынешнего года. Планируют получить контракт на поставку и начать производство ONYX в 2020 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.05.18

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