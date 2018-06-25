Китайские инженеры презентовали роботизированных голубей для слежки

Китайские инженеры трудятся над реализацией программы «Голубь». Специалисты Северо-западного политического университета в Сиане уже представили рабочий прототип похожего на птицу дрона, пишет South China Morning.

Дроны «Голубь» способны имитировать движения крыла птицы, плавно набирать высоту, а также совершать резкие маневры в воздухе. Кроме того, заявляют разработчики, новые дроны способны объединяться в стаи, а также скрываться от человеческих глаз и военных радаров.

Ученые рассказали, что роботизированные птицы будут оснащаться камерой, спутниковой связью и GPS-датчиком. Источники издания полагают, что создатели дронов уже провели более 2 тыс. тестовых полетов на границе с Монголией, Россией, Казахстаном, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в котором живут несколько тысяч мусульман.

На первом этапе правительство КНР будет использовать «голубей» для слежки за своими гражданами. В дальнейшем они могут найти применение в военных целях, пишет «Хайтек».

Как передает «Синьхуа», в последние годы в Китае активно развивается индустрия по производству беспилотных летательных аппаратов, которые играют более важную роль в разных сферах социально-экономического развития страны. На сегодняшний день в Китае насчитывается более 1200 предприятий, занимающихся разработкой и производством БПЛА и комплектующих к ним.

Согласно данным Государственного статистического управления, по итогам 2017 года в стране было выпущено 2,9 млн гражданских дронов с ростом показателя на 67% по сравнению с предыдущим годом.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 25.06.18

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