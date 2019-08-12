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NewDayNews.ru

Понедельник, 12 августа 2019, 18:28 мск

Новости Технологии

Частная китайская компания успешно испытала многоразовую ракету

Фото: Роскосмос

Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск первой многоразовой ракеты. Испытания состоялись в северо-западной провинции Цинхай. Пуск был признан успешным. Длина ракеты RLV-T5 составляет 8,1 метра. Благодаря компактным габаритам она смогла подняться на высоту в 300 метров и успешно приземлиться с отклонением от заданной точки всего в 7 сантиметров. Полет продлился 50 секунд.

Компания LinkSpace разрабатывает продукты аэрокосмических систем. Предполагается, что новая ракета может быть использована до 100 раз, а ее испытания весьма малозатратны. Исследователи проверили несколько ключевых технологий многоразового использования ракет. Как пишет «Хайтек», во время полета эксперты проверили работу зажигания, спуска и параллельного подключения нескольких двигателей.

Пекин, Иван Гридин

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