Microsoft выпустит «заплатку» для «умершей» Windows 7

Microsoft объявила о намерении выпустить патч, который устранит последствия последних перед завершением поддержки Windows 7 обновлений. «Заплатку» пользователи смогут установить через «Центр обновлений». Два последних обновления (KB4534310 и KB4534314) были призваны устранить обнаруженные ошибки безопасности в операционной системе, однако после их установки на рабочем столе пользователей появлялся черный фон, а возможность установить обои отсутствовала.

«Заплатка» исправит этот недочет. Ее раздадут всем желающим пользователям, хотя изначально предполагалось предоставить такую возможность только корпоративным клиентам, пишет The Verge.

Напомним, поддержка Windows 7 окончилась 14 января. Многие пользователи запаниковали, решив, что их компьютеры больше не запустятся. На самом же деле, с этого дня ОС перестала получать обновления, что со временем скажется на скорости ее работы и уроне защищенности от киберугроз.

Вашингтон, Иван Гридин

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