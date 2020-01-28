российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 января 2020, 15:45 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Microsoft выпустит «заплатку» для «умершей» Windows 7

Microsoft объявила о намерении выпустить патч, который устранит последствия последних перед завершением поддержки Windows 7 обновлений. «Заплатку» пользователи смогут установить через «Центр обновлений». Два последних обновления (KB4534310 и KB4534314) были призваны устранить обнаруженные ошибки безопасности в операционной системе, однако после их установки на рабочем столе пользователей появлялся черный фон, а возможность установить обои отсутствовала.

«Заплатка» исправит этот недочет. Ее раздадут всем желающим пользователям, хотя изначально предполагалось предоставить такую возможность только корпоративным клиентам, пишет The Verge.

Напомним, поддержка Windows 7 окончилась 14 января. Многие пользователи запаниковали, решив, что их компьютеры больше не запустятся. На самом же деле, с этого дня ОС перестала получать обновления, что со временем скажется на скорости ее работы и уроне защищенности от киберугроз.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.01.20

Пылят и шумят по ночам: на Ямале карьер, из-за которого задыхаются жители, тайно возобновил работу. / Антивирус Avast обвинили в торговле данными пользователей. / Американцы испытали новую подвеску для БМП Bradley. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Из-за коронавируса возникла угроза закрытия обслуживающих Apple заводов

В США мужчина лишился миллионов долларов из-за незнания языка

Помпео обвинил Россию, Иран и Дамаск в разжигании войны в Сирии

Американцы испытали новую подвеску для БМП Bradley

Ученые выяснили новые факты о вреде соевого масла

Певица Билли Айлиш побила рекорд Тэйлор Свифт на «Грэмми»

Американский адмирал призвал равняться на Россию

В США журналиста уволили за слова о том, что существует только два пола

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Технологии, США,