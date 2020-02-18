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Среда, 19 февраля 2020, 02:22 мск

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В США ученые намерены превратить саранчу в саперов

Фото: pixabay.com

Научные сотрудники Университета Вашингтона в Сент-Луисе по заказу Научно-исследовательского управления ВМС США разработали метод поиска взрывчатки при помощи насекомых, пишет New Scientist.

Исследователи выяснили, что на различные запахи мозг саранчи реагирует по-разному, по возбуждению нейронов можно определять, уловили ли рецепторы насекомого молекулы взрывчатки. Ученые вживили электроды в обонятельные отделы мозга американской саранчи и следили за реакцией на различные запахи.

На спинках насекомых исследователи закрепили усилители сигнала и записывающие устройства. Затем усики насекомых подвергали воздействию различных паров, в том числе тротила. Ученые установили, какие именно нейроны обонятельной доли мозга саранчи реагируют на каждое из веществ.

Исследователи определили, что одно насекомое находит взрывчатку с вероятностью 60%, а группа из 7 особей справляется с этой задачей с 80-процентной точностью. Ученые констатировали, что их разработка находится на ранней стадии и имеет ряд недостатков. В частности, насекомое с вживленными электродами жило не более семи часов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.02.20

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Метки / США

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