Американский авиастроительный концерн Boeing примет участие в конкурсе боевых летательных аппаратов FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) на право производства скоростного вертолета-разведчика для нужд армии США.

Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика

Как пишет Newatlas.com, в техническом задании к проекту указано, что вертолет должен быть построен по классической схеме с той лишь разницей, что на хвостовой балке будут рассоложены два винта – поворотный и толкающий. Несущий винт вертолета-разведчика будет шестилопастным. В качестве силовой установки предполагается использовать один турбовальный двигатель. Машина должна будет летать на скорости до 333 километров в час.

Для снижения радиолокационной заметности все вооружение предполагается разместить внутри фюзеляжа. Кабина будет двухместно, а летчики будут сидеть друг за другом, второй чуть выше первого. Другие подробности о перспективной машине пока не раскрываются.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.03.20

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