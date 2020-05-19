Американцы создадут спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет

Агентство космических разработок США – Space Development Agency (SDA) – намерено разместить на около земной орбите группировку спутников, которая позволит отслеживать пуски гиперзвуковых ракет в атмосфере. На первом этапе построят восемь таких аппаратов. Предполагается, что первые спутники новой системы выведут на орбиту уже в 2022 финансовом году, сообщает C4ISRNET.

Из техзадания SDA следует, что разведывательные аппараты должны быть оснащены камерами с широким углом обзора, а также инфракрасными системами обнаружения. Спутники должны поддерживать связь между собой и обмениваться данными с аппаратами ячеистой спутниковой сети, которую развернут также в 2022 году.

Два года назад Минобороны США признало, что не имеет систем, способных противостоять гиперзвуковому оружию. Новая группировка спутников станет частью новой американской оборонительной системы, передает N+1.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.05.20

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