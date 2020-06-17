Еврокомиссия инициировала два расследования в отношении Apple

Европейская комиссия (ЕК) инициировала два антимонопольных расследования в отношении американской корпорации Apple. Они призваны дать оценку возможным нарушениям правил конкуренции, которые компания допустила при функционировании сервисов Apple Pay и App Store.

В ЕК пришли к выводу, что «условия интеграции сервиса Apple Pay в приложения продавцов для оплаты товаров и услуг могут нарушать конкуренцию и ограничивать покупательский выбор, а также инновации». «Как оказалось, Apple ставит условия того, каким образом Apple Pay должен использоваться в мобильных приложениях продавцов, а также на их веб-сайтах. Кроме того, компания резервирует за Apple Pay выполнение функции оплаты в одно касание в iPhone», – заявила исполнительный зампред ЕК Маргрет Вестагер.

Если регулятор сочтет Apple виновной, корпорации придется выплатить штраф в размере до 10% годовой выручки, а также исправиться в указанных ЕК стратегиях ведения бизнеса. Второе расследование было инициировано в связи с жалобами на то, что Apple ограничивает возможность продвижения в App Store конкурирующих сервисов, передает «Интерфакс».

Москва, Иван Гридин

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