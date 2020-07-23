Китай запустил первую миссию для исследования Марса

Китайские ученые отправили в космос аппарат для изучения Марса. Цель миссии – поиск следов жизни на Красной планете и изучение условий для последующей колонизации.

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1» стартовала с китайского космодрома Вэньчан, передает «Синьхуа». На борту находится орбитальный аппарат и посадочная платформа с марсоходом. Планируется, что станция достигнет Марса 11 февраля 2021 года.

В ходе миссии китайские ученые надеются получить данные об атмосфере планеты, рельефе, магнитном поле и других особенностях, которые могут пролить свет на происхождение Марса. Кроме того, полученную информацию рассмотрят с точки зрения возможностей для колонизации Красной планеты землянами.

20 июля Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» («Надежда») отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима. Отмечается, что зонд был разработан и сконструирован арабскими учеными и инженерами. Аппарат достигнет планеты в феврале 2021 года, когда ОАЭ будут отмечать 50 лет со дня основания государства.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 23.07.20

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