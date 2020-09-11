О качестве продуктов в магазине расскажет чернильный датчик на упаковке

В США новаторы создали датчик, который позволяет оценивать свежесть продуктов и наличие болезнетворных бактерий на магазинных прилавках. Он представляет из себя «липучку». Об изобретении пишет журнал Advanced Functional Materials.

Авторами разработки являются инженеры Массачусетского технологического института. Иглы датчика выполнены из шёлка. «Шелк полностью съедобен, нетоксичен и может использоваться в качестве пищевого ингредиента», – отметил главный научный руководитель исследования Бенедетто Марелли.

По его словам, при этом шёлк обладает высокой прочностью. Благодаря этому датчик можно внедрять под поверхность продуктов, будь то мясо, рыба, фрукты или овощи. Микроиглы позволяют втягивать жидкость из продуктов и передавать ее сенсору, который содержит два типа чернил, которые окрашивают поверхность датчика. Благодаря химической реакции и изменению цвета, покупатель будет знать, не испорчен ли продукт.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.09.20

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