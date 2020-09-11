российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 12 сентября 2020, 02:13 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

О качестве продуктов в магазине расскажет чернильный датчик на упаковке

В США новаторы создали датчик, который позволяет оценивать свежесть продуктов и наличие болезнетворных бактерий на магазинных прилавках. Он представляет из себя «липучку». Об изобретении пишет журнал Advanced Functional Materials.

Авторами разработки являются инженеры Массачусетского технологического института. Иглы датчика выполнены из шёлка. «Шелк полностью съедобен, нетоксичен и может использоваться в качестве пищевого ингредиента», – отметил главный научный руководитель исследования Бенедетто Марелли.

По его словам, при этом шёлк обладает высокой прочностью. Благодаря этому датчик можно внедрять под поверхность продуктов, будь то мясо, рыба, фрукты или овощи. Микроиглы позволяют втягивать жидкость из продуктов и передавать ее сенсору, который содержит два типа чернил, которые окрашивают поверхность датчика. Благодаря химической реакции и изменению цвета, покупатель будет знать, не испорчен ли продукт.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.09.20

В Екатеринбурге айтишники придумали, как спасти жертв преследования от телефонных атак (ВИДЕО). / В Сингапуре создали маску для выявления Covid-19. / Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Трамп заявил о наличии у США «невиданных вооружений»

В США сообщили об атаках российских хакеров на 200 организаций

Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах

Из-за лесных пожаров небо над США стало кроваво-красным

США отзывают визы у тысячи угрожающих национальной безопасности китайцев

Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

В США обрушились фондовые рынки

ЛГБТ, негры и инвалиды – киноакадемия обновила условия для получения «Оскара»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Наука, Россия, Технологии, США,