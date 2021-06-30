Российских хакеров обвинили в кибератаке на банковскую систему Германии

Немецкий таблоид Bild обвинил хакеров из России в попытке взлома кредитных учреждений в Германии. Издание ссылается на собственные источники в западных спецслужбах, но доказательств причастности РФ не приводит.

По данным газеты, кибератаке подверглись несколько немецких банков. При этом не сообщается, был ли нанесен какой-то ущерб, не раскрывается также характер этих нападений. Как подтвердили изданию в Федеральном ведомстве безопасности информационной техники BSI, атака была совершена группировкой Fancy Bear.

Собеседники Bild назвали в качестве возможной причины месть за санкционную политику в отношении России, а также попытку предотвратить введение новых санкций в отношении Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко.

Стоит отметить, что Запад не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. В свою очередь Россия все обвинения отвергает, указывая на отсутствие каких-либо доказательств. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 30.06.21

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