Китайские майнеры избавляются от видеокарт из-за падения курса криптовалют

На вторичном рынке в Китае резко выросло предложение по подержанным видеокартам. Майнеры продают устройства для добычи криптовалют из-за падения стоимости виртуальных денег на фоне ужесточения регулирования.

О проблемах на самом крупном рынке майнинга сообщает HKEPC Hardware. По данным издания, огромное количество видеокарт майнеров уже попали на международные торговые площадки, вроде eBay. Оптовые партии состоят как из маломощных AMD Radeon RX 470, так и топовых Nvidia GeForce RTX 3090.

На криптодобытчиков Китая приходится около 65% мирового хешрейта майнинга. Их поведение объясняется агрессивной политикой властей КНР в отношении криптовалют и падением курса основных монет.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 01.07.21

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