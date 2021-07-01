российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 июля 2021, 15:10 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Китайские майнеры избавляются от видеокарт из-за падения курса криптовалют

На вторичном рынке в Китае резко выросло предложение по подержанным видеокартам. Майнеры продают устройства для добычи криптовалют из-за падения стоимости виртуальных денег на фоне ужесточения регулирования.

О проблемах на самом крупном рынке майнинга сообщает HKEPC Hardware. По данным издания, огромное количество видеокарт майнеров уже попали на международные торговые площадки, вроде eBay. Оптовые партии состоят как из маломощных AMD Radeon RX 470, так и топовых Nvidia GeForce RTX 3090.

На криптодобытчиков Китая приходится около 65% мирового хешрейта майнинга. Их поведение объясняется агрессивной политикой властей КНР в отношении криптовалют и падением курса основных монет.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 01.07.21

Суд признал незаконной работу сервиса по поиску личных данных «Глаз Бога». / Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов. / Мэрия Москвы узнает всех по лицу: столичные власти расширяют возможности идентификации граждан. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Работавшая в Ухане ученая не исключила утечку Covid-19 из лаборатории

Китай угрожал Украине лишением вакцины от коронавируса за поддержку уйгуров

Китайский вирус взламывает компьютеры россиян

США не боятся отказа России и Китая от доллара

Экс-глава ЦРУ предрек США противостояние с Китаем потруднее холодной войны с СССР

Китай создает конкуренцию французскому виноделию

США грозят изоляцией Китаю за отказ от расследования причин пандемии

Мировой торговле предрекли кризис из-за закрытия порта в Китае

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Технологии, Экономика, Китай,